Зима ще не сказала останнє слово. На Україну чекають снігопади посеред весни (карта)

Жителям деяких областей доведеться знову поринути в атмосферу зими

Погода в Україні з настанням весни не перестає радувати потеплінням та комфортною температурою повітря. Проте синоптики вже найближчим часом прогнозують різку зміну погодних умов та рясні снігопади. У деяких областях очікується приріст снігового покриву на кілька сантиметрів.

Про це повідомляється на метеосайті Ventusky. На карті синім позначені райони, де снігопади будуть помірними, а бузковим — області, де сніговий покрив не досягне 1 сантиметра.

Так, вже наступного тижня у суботу, 15 березня, на заході України очікуються снігопади. Сніг пройде у Тернополі, Львові, Чернівцях та Вінниці. При цьому температура повітря в цих областях вдень буде плюсова — 2…4 °С вище за нуль.

У неділю, 16 березня, у Рівному, Тернополі, Львові, Чернівцях, Житомирі та Вінниці також очікується сніг. Температура повітря залишатиметься вдень вище за нуль, а небо протягом доби буде затягнуте густими хмарами.

У понеділок, 17 березня, у Рівному, Тернополі, Львові, Чернівцях, Житомирі та Вінниці цілий день падатиме сніг. Також можливий мокрий сніг у Києві та Чернігові.

Температура повітря коливатиметься в межах +5…8 °С вище за нуль.

У вівторок, 18 березня, у Рівному, Тернополі, Львові, Чернівцях, Житомирі та Вінниці знову очікується сніг. При цьому по всій території України спостерігатиметься практично 100% хмарність.

Пориви вітру на півночі України цього дня сягатимуть 25-29 метрів за секунду, а температура повітря буде плюсовою по всій країні.

У середу, 19 березня, на заході України також очікуються снігопади. Сніговий покрив місцями досягатиме кількох сантиметрів, проте температура повітря коливатиметься в межах +3…7 °С вище за нуль.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли зіпсується погода в Україні у березні. За його словами, спостерігатиметься підвищена активність циклонів та атмосферних фронтів. На тлі потепління по всій країні випадуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли у березні буде до +20 градусів тепла в Україні. На жаль, пощастить не всім областям.