Припече аж до +20 °С. Яким регіонам пощастить з погодою найближчим часом

Сонечко припікатиме майже як літом

Найближчі кілька днів погода продовжить радувати українців аномальним для березня теплом. Проте вже з наступного тижня певні регіони накриють дощі.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі "Без лютих морозів, але зі снігом. Коли в Україні зіпсується погода в березні".

За його словами, з 7 по 10 березня почне розвиватись молодий антициклон над Румунією, який набуде свого максимуму над Україною.

"Під його впливом нашій країні встановиться переважно сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень підвищиться на кілька градусів, а вночі утримається без істотних змін. Мінімальні показники коливатимуться в межах -2…+5 °С, максимальні +5…+10 °С, у західній частині, а також місцями на півдні +10…+15 °С", — каже синоптик.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, з 8 по 10 березня українців очікує майже літнє тепло. На більшості території України вдень стовпчик термометра коливатиметься до +19 градусів, а вночі не опускатиметься нижче +1 градуса.

Найтепліше буде на заході та в центрі країни, подекуди сонце припікатиме і на півночі. Проте вночі стовпчик термометра в західних регіонах може показати навіть -1 градус.

Погода в Україні 8 березня

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Протягом усіх вихідних та в понеділок синоптики не прогнозують опадів, небо періодично затягуватимуть хмари. Псуватись погода почне з 11 березня, а вже майже під кінець тижня в Україні прогнозують навіть сніг.

Зауважимо, що 9 та 10 березня синоптики прогнозують значне посилення вітру, подекуди пориви можуть сягати 15 м/с.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Києві буде майже літня погода.