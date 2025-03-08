З сафарі після роботи: цікаву вакансію пропонують на курорті на Київщині

У вакансії пропонують долучитись до "команди, яка робить світ кращим"

Не тільки курорти заходу України шукають персонал, який матиме змогу заробити гроші та насолодитися краєвидами. Під Києвом також є такі пропозиції.

Зокрема, шукають офіціанта, який буде жити поруч із дикою природою. Йдеться про сафарі парк "Медвино". В готельно-ресторанний комплекс шукають людину, яка обслуговуватиме гостей не тільки в ресторані, а й на відкритій території.

Вакансія офіціанта

Заробітну плату пропонують у розмірі 20 тисяч гривень, додатково передбачені чайові та оплата за бенкети. Умови роботи — вахтовий метод, харчування та проживання безкоштовні, є трансфер до місця роботи.

Ресторан комплексу

Значною перевагою є можливість "привезти свою сім'ю, щоб показати їм сафарі й насолодитися природою". Додамо, що на території парку мешкає безліч тварин та птахів — бізони, муфлони, буйволи, зубр, лами, верблюди, олені, страуси, фазани тощо.

Олені на території парку

"Ти будеш оточений природою, зможеш бачити рідкісних тварин, брати участь в їх збереженні та надихати гостей", — йдеться в оголошенні. Також акцентується увага на активному розвитку комплексу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві шукають людину, яка буде варити каву. Зацікавлені у тих, хто знається на кавовій культурі