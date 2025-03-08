В Україну різко прийшло тепло: мережу заполонили яскраві жарти

Сміх продовжує життя

В Україні з настанням весни різко змінилася погода і всі регіони накрила аномальна для березня спека. Вдень у деяких областях стовпчики термометрів піднімаються до позначки +16…+19 градусів.

Проте українці, які відомі своїм іскрометним почуттям гумору, не засмучуються через примхи погоди, а навпаки яскраво жартують із цього приводу у мережі.

"Телеграф" зібрав для вас найцікавіші та найкреативніші меми та відео про різке потепління в Україні.

Так, користувачі TikTok почали знімати короткі ролики про те, що після зими в країні відразу почалося літо, а весна була просто "пропущена".

Також українці нагадали про те, що потрібно вміти радіти простим речам та не зациклюватись на проблемах:

Нагадаємо, Келлог потрапив до меми новою заявою про Трампа і кінець війни за 24 години. Заява спецпредставника президента США по Україні та Росії Кіта Келлога про те, що президент Штатів Дональд Трамп не уточнив день, коли завершить війну за 24 години неабияк обурила мережу. Не минуло й кілька годин, як українці створили чимало дотепних мемів.

Раніше "Телеграф" розповідав про факапи Трампа, які стали відомі на весь світ. Зовнішність Трампа, особливо його характерна зачіска, стала об’єктом численних жартів та карикатур. Крім того, його публічна поведінка відрізняється повною відсутністю скромності — він регулярно хвалиться своїми досягненнями, станом і здібностями, часто використовуючи самовпевнені твердження.