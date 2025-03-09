Є кілька варіантів. Як мобілізований може законно звільнитись з військової служби

Востаннє зміни в постанову вносили у 2024 році

Мобілізовані військовозобов'язані чоловіки можуть перебувати на військовій службі не до повного закінчення війни. Адже є перелік обставин, за яких можна звільнитись зі служби.

Усі вони чітко прописані у законі України. "Телеграф" розповість, за яких умов чоловіки можуть звільнитись з військової служби.

Зауважимо, що останні зміни у відповідну постанову вносились у травні 2024 року. У документі зазначено підстави для звільнення за віком, станом здоров’я, сімейними обставинами та іншими поважними причинами.

Підстави для звільнення:

за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

на підставі висновку ВЛК про повну або тимчасову непридатність до військової служби з переглядом через 6 – 12 місяців;

у разі встановлення інвалідності (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу);

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі.

у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу);

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості використання їх на службі (для осіб вищого офіцерського складу);

у зв’язку з обранням на посаду або перебуванням на посаді судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради юстиції, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради юстиції, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

за сімейними обставинами чи з інших поважних причин.

Зауважимо, що сімейні обставини та інші поважні причини мають кілька підпунктів. В них йдеться і про збільшення кількості утримуваних чоловіком дітей до трьох і більше, набуття статусу опікуна прийомної дитини, потреба у нагляді за дружиною, матір'ю тощо.

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