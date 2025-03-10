Після літньої спеки Україну накриють холод та заморозки, названа дата (карта)

В деяких регіонах вдарить до -5 градусів морозу

Погода в Україні хоч і тепла на початку березня, проте зовсім скоро деякі регіони накриє холод. На заході країні можливі навіть заморозки.

Прогноз було опубліковано на сайті Ventusky. Синоптики вказують, що на значне погіршення погоди варто чекати в п'ятницю, 14 березня.

На погодній карті показано, що похолодання може бути в більшості регіонів країни. При цьому середня температура повітря буде від +6 до +10 градусів тепла.

Тенденція до похолодання зберігатиметься і наступними днями. Потім різно вдарять морози.

А ось починаючи з 18 березня температура повітря опуститься нижче нуля. Синоптики прогнозують, що в Києві у цей день буде -1 градусів морозу.

У західних регіонах України буде від -1 до -5 градусів морозу. При цьому українці будуть відчувати до -8 градусів морозу.

Варто зазначити, що такі довгострокові прогнози зазвичай будуються на підставі історичних даних, а тому картина в прогнозі може сильно відрізнятися від реальної ситуації.

Нагадаємо, наступного тижня Україну може накрити ураган, який зачепить лише одну частину країни. Вітер у такому разі перевищуватиме 120 км/год, що може призводити до великих руйнувань.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Україну чекають снігопади посеред весни. Вже відомо, коли погода зіпсується остаточно.