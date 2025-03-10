Вас не зрозуміють: ці популярні англійські слова українці щодня вимовляють неправильно
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Носії мови взагалі можуть не зрозуміти про що ви говорите
Англійська мова є невід’ємною частиною сучасної людини. Навіть якщо ви не вивчаєте її, деякі слова автоматично потрапляють у ваш словниковий запас. При цьому навіть попри те, що вони досить популярні, багато українців їх говорять неправильно.
Український блогер Тумазарчик розповів у TikTok, як насправді їх потрібно вимовляти. За його словами, через ці популярні помилки у вимові носії мови взагалі можуть не зрозуміти про що ви говорите.
Йдеться про такі слова:
- Bluetooth,
- Facebook,
- Instagram,
- YouTube,
- WhatsApp,
- MacBook,
- Starbucks.
Усі вони мають два корені. І головна помилка більшості людей полягає в тому, що вони роблять наголос на другий корінь, хоча в англійській мові частіше за усе наголос у таких словах падає саме на перший корінь.
"Тому, що, якщо ви наголошуватимете на другий склад, то ви його смислово відокремлюватимете. А це, наприклад, у випадку з Facebook звучатиме скоріше як "обличчя-книга", — пояснив він.
Правильно вимовляти ці слова так:
- БЛУтус,
- ФЕЙСбук,
- ІНСТАграм,
- Ютуб,
- ВОТСап,
- МАКбук,
- СТАРБАКС.
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