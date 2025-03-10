Вас не зрозуміють: ці популярні англійські слова українці щодня вимовляють неправильно

Носії мови взагалі можуть не зрозуміти про що ви говорите

Англійська мова є невід’ємною частиною сучасної людини. Навіть якщо ви не вивчаєте її, деякі слова автоматично потрапляють у ваш словниковий запас. При цьому навіть попри те, що вони досить популярні, багато українців їх говорять неправильно.

Український блогер Тумазарчик розповів у TikTok, як насправді їх потрібно вимовляти. За його словами, через ці популярні помилки у вимові носії мови взагалі можуть не зрозуміти про що ви говорите.

Йдеться про такі слова:

Bluetooth,

Facebook,

Instagram,

YouTube,

WhatsApp,

MacBook,

Starbucks.

Усі вони мають два корені. І головна помилка більшості людей полягає в тому, що вони роблять наголос на другий корінь, хоча в англійській мові частіше за усе наголос у таких словах падає саме на перший корінь.

"Тому, що, якщо ви наголошуватимете на другий склад, то ви його смислово відокремлюватимете. А це, наприклад, у випадку з Facebook звучатиме скоріше як "обличчя-книга", — пояснив він.

Правильно вимовляти ці слова так:

БЛУтус,

ФЕЙСбук,

ІНСТАграм,

Ютуб,

ВОТСап,

МАКбук,

СТАРБАКС.

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