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Вас не зрозуміють: ці популярні англійські слова українці щодня вимовляють неправильно

Автор
Денис Подставной
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Автор
Вас не зрозуміють: ці популярні англійські слова українці щодня вимовляють неправильно

Носії мови взагалі можуть не зрозуміти про що ви говорите

Англійська мова є невід’ємною частиною сучасної людини. Навіть якщо ви не вивчаєте її, деякі слова автоматично потрапляють у ваш словниковий запас. При цьому навіть попри те, що вони досить популярні, багато українців їх говорять неправильно.

Український блогер Тумазарчик розповів у TikTok, як насправді їх потрібно вимовляти. За його словами, через ці популярні помилки у вимові носії мови взагалі можуть не зрозуміти про що ви говорите.

Йдеться про такі слова:

  • Bluetooth,
  • Facebook,
  • Instagram,
  • YouTube,
  • WhatsApp,
  • MacBook,
  • Starbucks.

Усі вони мають два корені. І головна помилка більшості людей полягає в тому, що вони роблять наголос на другий корінь, хоча в англійській мові частіше за усе наголос у таких словах падає саме на перший корінь.

"Тому, що, якщо ви наголошуватимете на другий склад, то ви його смислово відокремлюватимете. А це, наприклад, у випадку з Facebook звучатиме скоріше як "обличчя-книга", — пояснив він.

Правильно вимовляти ці слова так:

  • БЛУтус,
  • ФЕЙСбук,
  • ІНСТАграм,
  • Ютуб,
  • ВОТСап,
  • МАКбук,
  • СТАРБАКС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно вітати з приходом весни українською.

Теги:
#Помилки #Український #Англійська мова