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Час на город. Українців повеселили незвичні "орачі" на Закарпатті (відео)

Автор
Олена Руденко
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Незвичайна "бригада" взялася за справу
Незвичайна "бригада" взялася за справу. Фото Колаж "Телеграфа"

Вони ще й "бонусом" удобрять землю

Весна — час орати городи, саджати та сіяти. До справи на Закарпатті долучилися незвичайні "орачі" — на городах помітили велику групу диких "помічників".

Кумедне відео опубліковано у Facebook. На кадрах велика зграя дорослих диких кабанів на дорозі поділилася на дві частини — частина пішла на город праворуч, друга — ліворуч. Виглядає це дуже кумедно — ніби робітники приїхали на роботу.

У коментарях люди вражені кількістю тварин та тим, що вони зовсім не бояться людей. Жартують, що город буде не лише зораний, але й угноєний.

"Як їх багато, і не бояться. Такі, як зорють, то більше не захочеш!", "Буде переоране ще й угноєне", "За трюфелями", "Ото бригада копачів", "Відкривайте хліви, запускайте свіжину", "Оранка городу, замовлення по тел. Лісова галявина", — жартують у мережі.

Як розповідав "Телеграф", в Україні з'явилися "патріотичні" смаки чипсів — CHIPSTERS почали робити ці популярні снеки зі смаками борщу, котлети по-київськи та вареників із капустою. Це викликало обговорення та жарти в мережі.

Теги:
#Курйоз #Город #Дикі кабани #Закарпаття