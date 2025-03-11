Зимові морози повертаються? Яким регіонам не пощастить з погодою найближчим часом

Весняне тепло відступає

В Україні очікується значна зміна температури повітря, яка особливо торкнеться заходу й півночі. З 17 березня прогнозуються дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич виданню "Телеграф" у матеріалі "Проливні дощі, штормовий вітер і морози. Яким регіонам не пощастить з погодою в середині березня".

За словами синоптика, з 15 березня в Україні холодніше стане в північних та західних областях. Вночі температура впаде до -2…+4 °С, а вдень варіюватиметься від +5 до +12 °С.

З 16 березня позначка на термометрі поступово повернеться до звичайних для цього періоду значень. У центральних і південних областях аномально тепла погода триватиме до 17 березня, після чого температура знизиться на 5-7 °С.

Синоптик пояснив, що дощі очікуються з 17 по 20 березня лише в окремих районах заходу, півночі та півдня, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Вітер матиме західний та північно-західний напрямки зі швидкістю 5–12 м/с, із можливими поривами.

Крім того, Ігор Кібальчич повідомив, що в другій половині березня погода в Україні стане більш непередбачуваною. Очікуються дощі, місцями з грозами та поривчастим вітром.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Українському гідрометцентрі спростували прогнози про "руйнівний ураган".