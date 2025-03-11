Гімназія хоче закупити обладнання для класу за понад 200 тисяч: що туди входить

До переліку включили навіть автомобільний аварійний знак

У Дніпропетровській області, де раніше збиралися витратити 50 млн гривень на капремонт закладу культури, гімназія вирішила закупити обладнання для класу безпеки на 240 тисяч гривень.

Відповідний тендер оголошено на платформі Prozorro. Мова йде про гімназію № 1 Підгородненської міської ради.

Прийом заявок розпочали 10 березня, аукціон відбудеться 19 числа того ж місяця. Очікувана вартість товару становить 240 тисяч гривень.

Предметом закупівлі є різноманітне обладнання для класу безпеки, як-от: різноманітні стенди та інсталяції, іграшки, манекени, металошукачі з дисплеєм, моделі та макети мін, гранат, снарядів, протигази, вогнегасники, медичне обладнання, зокрема ноші та маска для штучної вентиляції легень.

Перелік також містить кілька комплектів форм, наприклад пожежника, поліцейського та парамедика. Для психологічного розвантаження педагоги передбачили закупівлю світлового стола-пісочниці з набором кінетичного піску та лялькового театру.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області для дитячого будинку хочуть закупити комбікорм для тварин. Замовником виступає комунальна установа "Виноградівський дитячий будинок". На таку покупку планують витратити 139 800 грн.