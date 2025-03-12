Пригріє до +20 і вище. Яким областям пощастить з погодою наприкінці тижня

Дощі внесуть свої корективи

Наприкінці тижня Україну очікує майже літнє тепло з температурою до +20 градусів. Проте деякі регіони накриють проливні дощі з грозами.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Протягом 14-15 березня триматиметься тепла весняна погода з дощами майже на всій території країни.

Погода 14 березня

Вже в п'ятницю, 14 березня, вдень стовпчик термометра покаже на заході +15 градусів, на півночі та сході до +18 градусів, а на півдні та в центрі до +20 градусів. Вночі повітря охолоне до +6 градусів на заході і до +10 градусів в інших регіонах. Протягом доби майже на всій території України триматиметься сонячна помірно хмарна погода. Дощі синоптики прогнозують в західних та східних областях.

Погода 15 березня

У суботу, 15 березня, весняна тепла погода триматиметься весь день. На заході та півночі України синоптики прогнозують вдень до +14 градусів, на сході, півдні та в центрі до +20 градусів. Сонячну погоду обіцяють в південних та центральних регіонах. А на заході, півночі та сході пройдуть дощі, подекуди навіть з грозами.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі спростували прогнози про "руйнівний ураган".

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну повернуться морози та яким регіонам не пощастить.