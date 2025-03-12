Гнучкий графік та любов до природи: у Києві шукають активних пенсіонерів для роботи із землею

Спершу буде поле для експериментів та конкретний план дій

Робота для пенсіонерів в Україні є різна, як з малою зарплатою, так і з великою. До прикладу, у Києві шукають помічника агронома на хороші умови.

Про це стало відомо з оголошення на сайті з пошуку роботи. Зазначається, що шукають людину на інноваційне підприємство по вирощування залені у вертиальних фермах. Платити обіцяють від 15 до 20 тисяч гривень.

Що треба робити

В команду потрібна людина із суперсилою — допомагати рости корисній їжі. Кандидат має любити рослини подекуди більше ніж людей, який любить порядок та систематизацію процесів.

Також шукач робити має бути наділений такими рисами:

Дуже уважний до деталей та вміє слухати і чути;

Дбає про природу і про себе;

Хоче не просто працювати, а стати експертом.

В описі до вакансії зазначили, що не обов’язково відразу вміти виростити бобове дерево із казки про Джека, але спершу буде поле для експериментів та конкретний план дій. Роботодавець обіцяє, що через пів року роботи кандидат стане самим інноваційним помічником агронома.

Умови роботи

Зайнятість до 6 год на день;

Фіксована ставка + бонус за виконання КРІ;

Робота з цікавими продуктом;

Необмежений ресурс для реалізації твоїх ідей і пропозицій у нашій сфері.

"Під лежачий камінь вода не біжить, тобі потрібно постійно діяти і докладати максимум зусиль для того, щоб стати кращим. У нас немає ніяких пігулок для безтурботного успішного життя, ми впевнені, що саме праця зробила з мавпи людину", — йдеться в описі до вакансії.

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