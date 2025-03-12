Чоловік зламав ногу жінці одним ударом: як його покарав суд

Жінка також отримала інші травми

У Чернігівській області суд виніс вирок чоловіку, який побив жінку. Його визнали винним за статтею про умисне тілесне ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень, інцидент стався 6 квітня 2020 року після конфлікту, під час якого жінка отримала травми: забої, подряпини, можливі пошкодження м’яких тканин та душевні страждання. Крім того, завдавши один удар, чоловік зламав ногу позивачці.

Суд задовольнив заяву потерпілої, яка вимагала компенсацію за матеріальні та моральні збитки. Вона зазначила, що витратила 27 105 гривень на лікування, а також понесла додаткові витрати на судово-медичну експертизу та правову допомогу. Феміда зобов’язала обвинуваченого виплатити 150 000 гривень за моральну шкоду і 21 934 гривні на медичні послуги та експертизу. Всі ці суми були підтверджені відповідними документами.

Однак позов щодо витрат на правову допомогу в сумі 25 000 гривень було відхилено через відсутність належних доказів, таких як акти виконаних робіт чи квитанції.

Обвинуваченому також застосували запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Це означає, що він не може покидати місце проживання без дозволу суду та повинен повідомляти про зміну місця проживання. У разі порушення цих умов можуть бути застосовані більш суворі заходи, включаючи штрафи.

Окрім того, чоловіку призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 1 року.

Вирок був винесений 12 березня 2025 року. Якщо протягом 30 днів не буде подано апеляції, вирок набуде законної сили 11 квітня 2025 року.

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