Чоловіків можуть мобілізувати, якщо ті пропустять цю дату. Про кого мовиться

Потрібно заздалегідь прийти в ТЦК з одним важливим документом

Бронювання в Україні діє на період воєнного стану і цей документ потрібно оновити до 31 березня 2025. Українець, у якого спливає термін такого документа, має заздалегідь звернутись до Територіального центру комплектування (ТЦК) та актуалізувати його.

Наразі бронювання від мобілізації в Україні діє до 31 березня 2025 року. Якщо до цього дня не оновити документ, то є великий шанс, що чоловіка призвуть на службу. Аби цього уникнути, експерти радять якомога швидше розв'язати це питання у ТЦК, передає ЕКСПЕРТ.

Вони нагадали, що більшість чоловіків зіткнулись з проблемою, коли термін їхньої відстрочки став меншим, аніж був. Представники влади казали, що це технічна помилка і її виправлять. Але цього не відбулось. Своєю чергою "Дія" пропонує працівникам, що мають бронь, звернутись до ТЦК.

Але потрапити до ТЦК важко, адже потрібно заздалегідь записатись в електронну чергу. Крім того, як наголошують експерти, скоро закінчується термін документа, тому є велика ймовірність, що вільні віконця є лише на квітень.

Дії працівників, у яких закінчується бронь в цьому місяці

Їм необхідно:

Як можна швидше зареєструватись в електронній черзі ТЦК, якщо вона передбачена у регіоні;

Звернутись до ТЦК, уточнити у них статус броні та, якщо потрібно, оновити її;

Чекати на офіційне повідомлення про результат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи анулюють бронь тим чоловікам, яких оголосили в розшук.