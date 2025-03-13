Можна забути про куртки: у яких областях та коли прогнозується до +23 (карта)
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Погода в Україні на початку березня неабияк потішила українців. Проте це ще не всі сюрпризи, які очікуються протягом цього місяця. Так, наприкінці тижня, синоптики прогнозують ще потепління до +23 градусів тепла.
Прогноз було опубліковано на сайті Ventusky. Синоптики вказують, що тепліше всього буде на півдні країни, а в інших містах країни можливе зниження температури 14 березня.
На погодній карті показано, що тепло буде в більшості регіонів країни. Лише на заході денна температура зберігатиметься на рівні +7 градусів тепла.
Погода в Україні 15 березня
При цьому, у суботу, 15 березня, буде більш прохолодно. В Одесі температура повітря може бути до +18 градусів тепла.
У Дніпрі стовпчики термометра показуватимуть до +15 градусів тепла. Також буде досить тепло у Кременчуці.
Варто зазначити, що такі довгострокові прогнози зазвичай будуються на підставі історичних даних, а тому картина в прогнозі може сильно відрізнятися від реальної ситуації.
Який прогноз Укргідрометцентру
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, на території України денна температура 14 березня буде теплою.
Відрізнятиметься прогноз 15 березня. Там стовпчики термометра знизяться. Але погода продовжить радувати українців у вихідний.
Раніше "Телеграф" писав, що Україну після спеки накриє дощами з грозами.