Медійників та діячів культури розвернуть назад на кордоні, якщо ті не покажуть ці документи

Аби перетнути кордон, діячам культури та представникам медія необхідно мати певний список документів з 4 основних папірців

Право перетинати кордон у 2025 році має певна категорія військовозобов'язаних. Серед них є також діячі культури та представники медія. Для них тепер діє новий перелік документів.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає Media Center Ukraine, крім списку документів, які повинні бути у діячів культури та медійників, також є ще обов'язкові умови для виїзду через кордон.

За його словами, такі особи повинні мати лист від Міністерства культури, в якому є інформація про особу та куди вона їде, а також лист від іноземного представництва, куди чи на які заходи слідує така людина. Останній повинен бути перекладений на українську мову.

Не варто забувати й про наявність військово-облікового документа, в якому мають бути відповідні відмітки ТЦК.

"Тобто це не відстрочка, не виключення з військового обліку, це власники можуть просто оновити свої військово-облікові дані й повинні мати військово-обліковий документ або в друкованому вигляді, або в електронній формі", — каже Демченко.

Водночас ще однією важливою умовою є підтвердження мети поїздки на кордоні, у пункті пропуску.

"Якщо наші інспектори зʼясують що людина заявлялася на якийсь захід за межами України, а фактично її ціль поїздки зовсім інша, то їй може бути відмовлено в перетині державного кордону України", — пояснив речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов чоловіки виїжджатимуть за кордон для перевезення гуманітарки.