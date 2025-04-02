"Лисиця" грала з військовим у "Камінь, ножиці, папір". Курйозне відео розвеселило мережу

Було кілька раундів гри

У мережі завірусилось доволі кумедне відео, на якому людина в костюмі лисиці грає з цивільним та військовим у "Камінь, ножиці, папір". Аніматор-лисиця не виходив з образу навіть відпочиваючи.

Про це свідчить опубліковане львівськими каналами відео. Проте достеменно не відомо, де стався курйоз: у Львові чи іншому місті України.

На відео видно, як людина в костюми лисиці сидить між військовим та цивільним. Спочатку вона грає у "Камінь, ножиці, папір" з цивільними. Вони скидують руки тричі: переший раз у "лисиці" та чоловіка папір, другий та третій раз — камінь та ножиці відповідно.

Далі аніматор розвертається до військового і починає грати з ним. Спершу у них випадає по каменю, а далі — двічі ножиці в обох. Після завершення раунду "лисиця" розводить руками і починає кумедно сидіти, бовтаючи ногами та руками.

У мережі вже придумали кумедний підпис до відео: "- Чому запізнився на службу?

- Командир, не повіриш з лисичкою в чу-ва-чі на лавці валив.

Добре, що хоч не з білкою…"

Зауважимо, що у гри "Камінь, ножиці, папір" є кілька поширених відповідників. Хтось називає її класично, хтось "чу-ва-чі" чи "цуєфа". Але суть гри усюди одна — є кілька елементів, які слід показувати руками, і кожен з них може побити інший.

Зокрема, "папір" — це пряма долоня, його ріжуть "ножиці", він накриває "колодязь" та "камінь". "Камінь" — зігнута рука в кулаці, він тоне у "колодязі", завертається у "папір" та розбиває "ножиці". "Ножиці" — зігнута рука в кулак з вільними вказівним та середніми пальцями, яка імітує форму ножиць. Вони ріжуть "папір", тонуть у "колодязі" та їх розбиває "камінь".

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