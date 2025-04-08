В Києві шукають пенсіонерку для роботи на вихідних, оплата гідна

Літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити непогану прибавку до пенсії

Робота для пенсіонерів в Україні є на різні умови та зарплату. Наприклад, у Києві є вакансія няні у дитячу кімнату для роботи на вихідні.

Няню шукають у дитячу кімнату ресторану на вулиці Борщагівська для роботи з дітьми дошкільного віку. Готові взяти пенсіонерку, зарплата — 950 грн/зміна. Пропозицію розміщено на одному з сайтів пошуку роботи та підбору персоналу.

Вимоги:

Комунікабельність

Малювання

Активність

Робота з дітьми

Любов до дітей

Потрібна комунікабельна людина, що любить працювати з дітьми, здатна зацікавити малюків іграми та творчістю. Няня має також підтримувати чистоту та порядок у дитячій кімнаті. Перевагами будуть здібності до малювання та знання сучасних методик розвитку дітей.

Щоб діти могли цікаво проводити час у дитячій кімнаті є лабіринт. Також в поміч няні є плазма з мультиками, розмальовки та олівці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Київській області шукають конюха для догляду за чотирма кіньми, готові взяти на роботу пенсіонера. Заробітна плата — 16 500 — 22 000 грн.