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В Києві шукають пенсіонерку для роботи на вихідних, оплата гідна

Автор
Олена Руденко
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Ідеальна робота для тих, хто любить дітей
Ідеальна робота для тих, хто любить дітей. Фото Колаж "Телеграф"

Літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити непогану прибавку до пенсії

Робота для пенсіонерів в Україні є на різні умови та зарплату. Наприклад, у Києві є вакансія няні у дитячу кімнату для роботи на вихідні.

Няню шукають у дитячу кімнату ресторану на вулиці Борщагівська для роботи з дітьми дошкільного віку. Готові взяти пенсіонерку, зарплата — 950 грн/зміна. Пропозицію розміщено на одному з сайтів пошуку роботи та підбору персоналу.

Вимоги:

  • Комунікабельність
  • Малювання
  • Активність
  • Робота з дітьми
  • Любов до дітей

Потрібна комунікабельна людина, що любить працювати з дітьми, здатна зацікавити малюків іграми та творчістю. Няня має також підтримувати чистоту та порядок у дитячій кімнаті. Перевагами будуть здібності до малювання та знання сучасних методик розвитку дітей.

Щоб діти могли цікаво проводити час у дитячій кімнаті є лабіринт. Також в поміч няні є плазма з мультиками, розмальовки та олівці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Київській області шукають конюха для догляду за чотирма кіньми, готові взяти на роботу пенсіонера. Заробітна плата — 16 500 — 22 000 грн.

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#Київ #Пенсіонери #Робота #Вакансії