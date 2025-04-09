Як не зв'язатись із роботодавцем-боржником: важливо для тих, хто в пошуках

Перед тим як співпрацювати з компанією, варто перевірити, чи не має вона боргів по зарплаті — це можна зробити через відкритий державний реєстр

Мінімальна зарплата в Україні найближчий календарний рік підвищуватися не буде. Однак є компанії, які навіть і мінімалку не виплачують. Заборгованість по зарплаті — не просто внутрішнє питання роботодавця.

Українці можуть перевірити потенційного роботодавця чи партнера на доброчесність. Побачити борги по заробітній платі можна безкоштовно — ці дані відкриті.

Одне з джерел — реєстр боржників, що доступний на сайті Міністерства юстиції — erb.minjust.gov.ua. Там можна безоплатно перевірити, чи має підприємство статус боржника перед своїми працівниками. Достатньо знати код ЄДРПОУ або назву компанії. Для цього є окрема вкладка на сайті реєстру.

Список компаній із сумою заборгованостей

Заборгованість можна стягнути у судовому та досудовому порядку, однак краще бути у всеозброєнні заздалегідь. На сайті можна детально ознайомитися із типами виконавчих проваджень по кожному з понад 2 тисяч боржників.

У цьому реєстрі також можна побачити неплатників штрафів, боржників за аліментами та тих, хто перешкоджає в побаченні із дитиною. "Телеграф" розповідав, як користуватися реєстром боржників та подібними де можна перевірити відкриті виконавчі провадження проти себе і не тільки.