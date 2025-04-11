Від Азову до Києва: як символічно назвати дитину після завершення війни
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Представлено близько 20 імен
Війна в Україні триває вже три роки, а за цей час народилось багато діток. Після закінчення українки продовжуватимуть народжувати. А от як назвати хлопчика чи дівчинку?
"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту з питанням, як назвати дитину після закінчення війни і нашої перемоги. Chatgpt підійшов до цього творчо.
Імена на честь героїв/місць/подій
Жіночі:
- Азовія – як відсилання до "Азову";
- Марієля – поєднання "Маріуполь" і "ангела" (вигадане, але звучить милозвучно)
- Києсса – асоціація з Києвом, але жіночне звучання;
- Евка – похідне від "Євка" (від Євдокія чи як символ Європи).
Чоловічі:
- Азов – символ мужності, може стати іменем;
- Чорнобай – на честь Чорнобаївки (може бути прізвисько, але згодом – ім’я);
- Стефан – на честь когось із лідерів чи командирів;
- Бучан – гучне ім'я, хоча й суперечливе емоційно;
- Луган – символ незламного Донбасу.
Модернові / Неологізми
Народ може почати вигадувати нові, емоційно заряджені імена:
Жіночі:
- Мирелія – від слова "мир";
- Незла – "незламна", може бути скороченням або повним іменем;
- Вітанна – "життя" + "перемога";
- Терена – на честь терену — символу боротьби і краси;
- Явора – від "явір", як дерево сили.
Чоловічі:
- Мироній — від "мир" + грецький суфікс –оній. Звучить як мудрий миротворець;
- Захлав — поєднання "захисту" і "слави". Тверде, войовниче, але з благородною ноткою;
- Святобор — "Свята боротьба". Епічне, звучить як герой саги чи билини;
- Яримир — поєднання "ярий" (палкий, сильний) і "мир". Вогонь і спокій разом.
- Сонебор — комбінація "сонце" + "боротьба". Поетичне й світле, як ім’я надії.
Раніше "Телеграф" писав, скільки в Україні людей із прізвищем Москва та де вони живуть.