Рус

Від Азову до Києва: як символічно назвати дитину після завершення війни

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Хлопчик і жінка
Хлопчик і жінка. Фото Колаж "Телеграф"

Представлено близько 20 імен

Війна в Україні триває вже три роки, а за цей час народилось багато діток. Після закінчення українки продовжуватимуть народжувати. А от як назвати хлопчика чи дівчинку?

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту з питанням, як назвати дитину після закінчення війни і нашої перемоги. Chatgpt підійшов до цього творчо.

Імена на честь героїв/місць/подій

Жіночі:

  • Азовія – як відсилання до "Азову";
  • Марієля – поєднання "Маріуполь" і "ангела" (вигадане, але звучить милозвучно)
  • Києсса – асоціація з Києвом, але жіночне звучання;
  • Евка – похідне від "Євка" (від Євдокія чи як символ Європи).
Створено нейромережею для Telegtaf.com.ua

Чоловічі:

  • Азов – символ мужності, може стати іменем;
  • Чорнобай – на честь Чорнобаївки (може бути прізвисько, але згодом – ім’я);
  • Стефан – на честь когось із лідерів чи командирів;
  • Бучан – гучне ім'я, хоча й суперечливе емоційно;
  • Луган – символ незламного Донбасу.
Створено нейромережею для Telegtaf.com.ua

Модернові / Неологізми

Народ може почати вигадувати нові, емоційно заряджені імена:

Жіночі:

  • Мирелія – від слова "мир";
  • Незла – "незламна", може бути скороченням або повним іменем;
  • Вітанна – "життя" + "перемога";
  • Терена – на честь терену — символу боротьби і краси;
  • Явора – від "явір", як дерево сили.
Створено нейромережею для Telegtaf.com.ua

Чоловічі:

  • Мироній — від "мир" + грецький суфікс –оній. Звучить як мудрий миротворець;
  • Захлав — поєднання "захисту" і "слави". Тверде, войовниче, але з благородною ноткою;
  • Святобор — "Свята боротьба". Епічне, звучить як герой саги чи билини;
  • Яримир — поєднання "ярий" (палкий, сильний) і "мир". Вогонь і спокій разом.
  • Сонебор — комбінація "сонце" + "боротьба". Поетичне й світле, як ім’я надії.
Створено нейромережею для Telegtaf.com.ua

Раніше "Телеграф" писав, скільки в Україні людей із прізвищем Москва та де вони живуть.

Теги:
#Україна #Перемога #Імена #ШІ