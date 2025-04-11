Влетить у 75 млн грн: нацгвардійцям хочуть закупити утеплені бахіли

Оголошено 2 тендера

База забезпечення Національної гвардії України (військова частина 3075) оголосила дві спрощені закупівлі утеплених бахіл через систему Prozorro на загальну суму понад 74 мільйони гривень.

Перша закупівля стосується 25 000 пар утеплених бахіл кольору G0822 з очікуваною вартістю 46 957 500 гривень. Поставки заплановані трьома партіями: 5 000 пар до 1 червня, 10 000 пар до 1 липня та ще 10 000 пар до 1 серпня 2025 року. Про це свідчать відповідні тендери на порталі Рrozorro.

Друга закупівля передбачає придбання 15 000 пар утеплених бахіл кольору "Мультикам" з очікуваною вартістю 28 174 500 гривень. Ці бахіли мають бути поставлені до 1 вересня 2025 року.

Обидві закупівлі були оприлюднені 4 березня 2025 року, а аукціони відбулися 13 березня. Для участі в тендерах учасники мали надати забезпечення пропозицій у вигляді електронної банківської гарантії — 1 408 725 гривень для першої закупівлі та 845 235 гривень для другої. Місцем поставки товарів зазначено Кіровоградську область.

Довідка. Утеплені бахіли — це спеціальне захисне взуття, яке одягається поверх основного і має теплоізоляційний шар для захисту ніг від низьких температур. Вони використовуються військовими для несення служби в холодну пору року та забезпечують додатковий захист від вологи, снігу і холоду. Як виглядають утеплені бахіли для військових:

Раніше "Телеграф" писав, що майже 80 млн хочуть витрати на кальсони для нацгвардійців. Усі подробиці тендеру.