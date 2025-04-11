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Якщо у вас маленька пенсія: як отримати допомогу від ООН та скільки вона вийде

Автор
Галина Михайлова
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Доплату від ООН можуть отримати не всі
Доплату від ООН можуть отримати не всі. Фото Відкриті джерела

Хто з пенсіонерів отримає допомогу та доплату від ООН у 2025 році

Станом на 2025 рік мінімальна пенсія в Україні залишається нижчою за прожитковий мінімум — лише 2 361 грн. Саме на таких пенсіонерів, а також тих, які отримують менш як 3 250 грн, й орієнтована програма грошової допомоги від ООН. Проте, це не єдина допомога від організації, на яку можуть претендувати пенсіонери

З 2025 року до переліку одержувачів вперше включили також людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Важливо, що отримати такий вид допомоги можуть не усі пенсіонери із малою пенсією.

Допомогу зможуть отримати тільки ті, хто одночасно відповідає всім трьом умовам:

  • проживає в зоні бойових дій (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська, Сумська та Харківська області);
  • має пенсію менше ніж 3 250 грн;
  • не отримував міжнародної допомоги з 1 березня 2023 року.

Подавати заяву не потрібно — виплати здійснюються автоматично на основі даних державних реєстрів. Якщо людина не відповідає хоча б одному критерію — допомога їй не нараховується.

Виплата від ООН для переселенців та тих, хто повернувся з евакуації

Міжнародна організація також надає одноразову грошову допомогу українцям — 10 800 гривень на три місяці, тобто по 3 600 гривень щомісяця. Отримати можна максимум 4 гранти на одну сім’ю. Гроші перерахують на рахунок IBAN. Гаряча лінія УВКБ ООН – 0 800 307 711.

Програма діє для тих, хто:

  • отримав статус ВПО не раніше, ніж за останні 6 місяців;
  • живе у одній з цих областей: Київська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Чернігівська, Харківська, Сумська, Миколаївська, Херсонська;
  • місячний дохід не більший за 5 400 гривень на одну особу в сім’ї;
  • не отримував допомоги від УВКБ ООН чи інших організацій останні 3 місяці;
  • залишив дім після 24 лютого 2022 року через війну, а потім повернувся і зараз не має підтримки від міжнародних структур.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонери за кордоном можуть припинити отримувати пенсію. Так буває, якщо не користуватися картою. За допомогою певних дій нарахування поновлять.

Теги:
#ООН #Допомога #Пенсіонери #Пенсії