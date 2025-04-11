Якщо у вас маленька пенсія: як отримати допомогу від ООН та скільки вона вийде

Хто з пенсіонерів отримає допомогу та доплату від ООН у 2025 році

Станом на 2025 рік мінімальна пенсія в Україні залишається нижчою за прожитковий мінімум — лише 2 361 грн. Саме на таких пенсіонерів, а також тих, які отримують менш як 3 250 грн, й орієнтована програма грошової допомоги від ООН. Проте, це не єдина допомога від організації, на яку можуть претендувати пенсіонери

З 2025 року до переліку одержувачів вперше включили також людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Важливо, що отримати такий вид допомоги можуть не усі пенсіонери із малою пенсією.

Допомогу зможуть отримати тільки ті, хто одночасно відповідає всім трьом умовам:

проживає в зоні бойових дій (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська, Сумська та Харківська області);

має пенсію менше ніж 3 250 грн;

не отримував міжнародної допомоги з 1 березня 2023 року.

Подавати заяву не потрібно — виплати здійснюються автоматично на основі даних державних реєстрів. Якщо людина не відповідає хоча б одному критерію — допомога їй не нараховується.

Виплата від ООН для переселенців та тих, хто повернувся з евакуації

Міжнародна організація також надає одноразову грошову допомогу українцям — 10 800 гривень на три місяці, тобто по 3 600 гривень щомісяця. Отримати можна максимум 4 гранти на одну сім’ю. Гроші перерахують на рахунок IBAN. Гаряча лінія УВКБ ООН – 0 800 307 711.

Програма діє для тих, хто:

отримав статус ВПО не раніше, ніж за останні 6 місяців;

живе у одній з цих областей: Київська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Чернігівська, Харківська, Сумська, Миколаївська, Херсонська;

місячний дохід не більший за 5 400 гривень на одну особу в сім’ї;

не отримував допомоги від УВКБ ООН чи інших організацій останні 3 місяці;

залишив дім після 24 лютого 2022 року через війну, а потім повернувся і зараз не має підтримки від міжнародних структур.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонери за кордоном можуть припинити отримувати пенсію. Так буває, якщо не користуватися картою. За допомогою певних дій нарахування поновлять.