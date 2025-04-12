І поговорити, і гроші заробити: комунікабельним пенсіонерам пропонують цікаву роботу у Вінниці

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування

Для пенсіонерів, які люблять спілкуватися з людьми, з'явилася нескладна робота. Державний банк шукає операторів на вхідну телефонну лінію у Вінниці.

Роботодавець пропонує гнучкий графік роботи та заробітну плату від 17 до 25 тисяч гривень. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних ресурсів пошуку роботи.

Основні обов'язки працівника – консультувати клієнтів банку телефоном щодо обслуговування банківських карток, перевіряти транзакції, надавати інформацію про графік роботи відділень та наявність готівки в банкоматах.

Графік роботи – від 6 годин на день, 5 днів на тиждень. Зміни бувають з 7:00 до 16:00, з 13:00 до 22:00 або з 7:00 до 22:00, з передбаченими перервами на відпочинок та обід.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, оплачувані відпустки та лікарняні. Для нових працівників проводять тритижневе оплачуване навчання. Зарплата складається з погодинної ставки від 70 гривень плюс бонуси.

Вимоги до кандидатів: вільне володіння українською мовою, вміння працювати з комп'ютером та відсутність судимості. Вакансія підходить не лише пенсіонерам, але й студентам та людям з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "просунутим" пенсіонерам пропонують стабільний заробіток та гарні умови. Але ця робота підійде для лише людей, які ладять із комп’ютерами, месенджерами та оргтехнікою.