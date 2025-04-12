Не ганьбіться фразою "з наступаючою Паскою". Як правильно сказати це українською

Слід додати, що щирість та повага у ваших словах — найголовніше

Великдень — одне з найважливіших християнських свят, тож українці традиційно вітають одне одного теплими словами. Проте варто пам’ятати, що деякі популярні фрази є мовними помилками або кальками з російської, тож важливо дотримуватись норм української мови навіть у побажаннях.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав варіанти привітань.

Однією з найпоширеніших помилок є фраза "з наступаючою Паскою". Вона є прямим перекладом з російського "с наступающей Пасхой" і не відповідає нормам української мови.

По-перше, в українській традиції свято Великодня називають Великдень, а не "Паска". Паска — це один із головних атрибутів свята, святкова здоба, але не саме свято. По-друге, слово "наступаючий" у такому контексті не є властивим для української мови. Слід говорити "прийдешній", "наближення" чи "той, що наближається".

Як правильно вітати з Великоднем

Якщо свято ще попереду, можна сказати: "З прийдешнім Великоднем!" або "Вітаю з наближенням Великодніх свят!".

У сам день свята та після нього вітають традиційним:

"Христос воскрес!" — "Воістину воскрес!"

Це давнє великоднє привітання не лише прийнято в церковній традиції, а й широко вживається в побуті. Така форма вітання символізує суть — Воскресіння Христове.

Також можна сказати:

"Щасливого Великодня!"

"Світлого свята!"

"Веселих Великодніх свят!"

Окрім того, важливо пам’ятати, що щирість та повага у ваших словах — найголовніше. Навіть просте "З Великоднем!" може бути доречним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що варто робити, якщо забули купити форми для випічки пасок. Це не буде проблемою з простим лайфхаком.