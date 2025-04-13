Майже літнє тепло затримається ненадовго? Коли в Україну знову повернуться заморозки і дощі

"Мінуси" ще нагадають про себе

Вже з наступного тижня, 14 квітня, в Україну повернеться майже літнє тепло. Проте протримається воно недовго, адже ближче до кінця місяця українців очікує чергове похолодання.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що з 24 квітня температура повітря почне опускатись і сягне "мінусів".

Коли в Україні знову похолодає

Починаючи з четверга, 24 квітня, температура буде поступово опускатись. Вдень українців очікує до +9 градусів на заході та до +12 градусів в інших регіонах. Вночі термометр покаже до +3 градусів та до +6 градусів відповідно. До того ж протягом дня північні та західні області очікують дощі з грозою.

Погода в Україні 24 квітня

У п'ятницю, 25 квітня, дощитиме протягом усієї доби по всій території країни, це сприятиме зниженню показників температури. Похолодання охопить західні та північні області де термометр покаже від +4 до +8 градусів вдень, а в центрі, на сході та півдні до +15 градусів.

Погода в Україні 25 квітня

У суботу, 26 квітня, синоптики прогнозують заморозки на заході України. В цей день повітря охолоне до -3 градусів, у гірських регіонах морози можуть бути ще сильніші. В інших областях протягом дня стовпчик термометра показуватиме від +3 до +8 градусів.

Погода в Україні 26 квітня

Нагадаємо, що вже з 14 квітня українців очікує тепла та сонячна погода з +20 градусами.

Раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди українцям очікувати на Великдень, 20 квітня.