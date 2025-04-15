Ви точно отримаєте штраф від ТЦК, якщо порушите ці правила. У кого стягнуть кошти
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Військовозобов'язані, резервісти та призовники не уникнуть штрафу, якщо порушать правила військового обліку
Штрафи від територіального центру комплектування накладаються на чоловіків, якщо вони порушують правила військового обліку. Серед них є ухилення не призову на службу.
Існує сім різних підстав, через які ТЦК та СП може накласти на чоловіка штраф. Про них йдеться у матеріалі на сайті "Inseinin".
Накласти адміністративне стягнення можуть як на призовника, так і на військовозобов'язаного та резервіста.
Чому чоловік може бути оштрафований
Є такі причини, коли з порушників військового обліку стягнуть кошти:
- якщо вони не перебувають на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання;
- не перебувають на обліку за місцем роботи або навчання;
- ігнорують повістку, яка була вручена особисто або відправлена поштою;
- ігнорують направлення на проходження військово-лікарської комісії;
- не повідомляють районного ТЦК про зміну персональних військово-облікових даних або місця проживання;
- не уточнюють вчасно військово-облікових даних;
- ухиляться від призову на військову службу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки разів можна ігнорувати повістку.