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Ви точно отримаєте штраф від ТЦК, якщо порушите ці правила. У кого стягнуть кошти

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні. Фото Колаж Телеграфу

Військовозобов'язані, резервісти та призовники не уникнуть штрафу, якщо порушать правила військового обліку

Штрафи від територіального центру комплектування накладаються на чоловіків, якщо вони порушують правила військового обліку. Серед них є ухилення не призову на службу.

Існує сім різних підстав, через які ТЦК та СП може накласти на чоловіка штраф. Про них йдеться у матеріалі на сайті "Inseinin".

Накласти адміністративне стягнення можуть як на призовника, так і на військовозобов'язаного та резервіста.

Чому чоловік може бути оштрафований

Є такі причини, коли з порушників військового обліку стягнуть кошти:

  • якщо вони не перебувають на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання;
  • не перебувають на обліку за місцем роботи або навчання;
  • ігнорують повістку, яка була вручена особисто або відправлена поштою;
  • ігнорують направлення на проходження військово-лікарської комісії;
  • не повідомляють районного ТЦК про зміну персональних військово-облікових даних або місця проживання;
  • не уточнюють вчасно військово-облікових даних;
  • ухиляться від призову на військову службу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки разів можна ігнорувати повістку.

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#Штраф #Мобілізація #ТЦК #Штраф від ТЦК