Знижки, премії та гарна зарплата: пенсіонерів шукають на цікаву роботу

Досвід роботи на аналогічних посадах бажаний, але не обов'язковий

Вакансії для пенсіонерів в Україні є — літні люди, що мають здоров'я та бажання можуть заробити непогану прибавку до пенсії. Наприклад у Ужгороді їм пропонують роботу продавця-касира.

Пропозицію розміщено на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Заробітна плата — 15 тисяч гривень. Позмінний графік роботи 2/2 (з 08:00 до 22:00). Можна без досвіду роботи — всьому необхідному навчать. Працівникам надають знижки на всю продукцію магазину. Також діє прозора система преміювання.

Що треба робити

працювати з товаром та цінниками (частково на касі);

забезпечувати полиці товаром та актуальними цінниками;

консультувати покупців і допомагати їм з вибором;

дотримуватися стандартів обслуговування та підтримувати високий рівень сервісу.

Претендент на вакансію має бути уважним та охайним. Він має вміти спілкуватися з покупцями та мати бажання допомагати людям.

Як розповідав "Телеграф", у Києві шукають активного пенсіонера для роботи консьєржем. Це — неповна зайнятість вахтовим методом з графіком "доба через дві".