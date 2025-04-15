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Знижки, премії та гарна зарплата: пенсіонерів шукають на цікаву роботу

Автор
Олена Руденко
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Автор
Робота для пенсіонерів
Робота для пенсіонерів. Фото Колаж "Телеграф"

Досвід роботи на аналогічних посадах бажаний, але не обов'язковий

Вакансії для пенсіонерів в Україні є — літні люди, що мають здоров'я та бажання можуть заробити непогану прибавку до пенсії. Наприклад у Ужгороді їм пропонують роботу продавця-касира.

Пропозицію розміщено на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Заробітна плата — 15 тисяч гривень. Позмінний графік роботи 2/2 (з 08:00 до 22:00). Можна без досвіду роботи — всьому необхідному навчать. Працівникам надають знижки на всю продукцію магазину. Також діє прозора система преміювання.

Що треба робити

  • працювати з товаром та цінниками (частково на касі);
  • забезпечувати полиці товаром та актуальними цінниками;
  • консультувати покупців і допомагати їм з вибором;
  • дотримуватися стандартів обслуговування та підтримувати високий рівень сервісу.

Претендент на вакансію має бути уважним та охайним. Він має вміти спілкуватися з покупцями та мати бажання допомагати людям.

Як розповідав "Телеграф", у Києві шукають активного пенсіонера для роботи консьєржем. Це — неповна зайнятість вахтовим методом з графіком "доба через дві".

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#Ужгород #Пенсіонери #Робота #Вакансії