В "Київстар" дали пораду тим, хто не може додзвонитися до оператора

Проте це не гарантує допомоги

"Київстар" регулярно отримує критику від своїх клієнтів. Зокрема багато українців скаржаться на роботу операторів — по-перше, до них важко додзвонитися, а по-друге, вони не допомагають розв'язати проблему.

Чергову таку скаргу абонентка "Київстару" опублікувала під одним з дописів на Instagram-сторінці оператора. Вона вказала на проблеми з доступом до операторів та безрезультатність спілкування з ними.

"До операторів не додзвонитися. 100 кругів пекла треба пройти щоб поговорити з некомпетентними операторами які просто читають одне й те саме", — поділилася українка.

Представники "Київстару" дали їй відповідь. Вони порадили клієнтці інший спосіб зв'язку.

"Ми також можемо вирішити ваше питання через чат в особистих повідомленнях, тому запрошуємо вас туди", — відповіли в "Київстарі".

Як розповідав "Телеграф" роботу "Київстар" розкритикував навіть митрополит ПЦУ. Митрополит Білоцерківський, речник Київської Митрополії ПЦУ Євстратій Зоря оголосив про припинення майже 20-річної співпраці з цим мобільним оператором. Він розповів, що його спроба відновити електронну SIM-карту перетворилася на тривалий і безрезультатний процес, позначений байдужістю до клієнта.