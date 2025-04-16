Пацюка, схожого на собаку, продають в Україні: подивіться, як він виглядає (фото)

Ці унікальні милі звірята стали зовсім недавно популярними

Пацюка з особливим забарвленням продають в Одесі. Декоративного улюбленця віддають лише за 99 гривень. Ба більше, ціна є договірною. Головне для продавця — віддати тварину у добрі руки.

Відповідне оголошення з'явилося на OLX. За словами продавця, всі щури дуже лагідні, люблять гратися і нічим не пахнуть.

Варто зазначити, що автор оголошення віддає відразу декілька щурів. Однак одним із найцікавіших є щур із особливим забарвленням. Він буквально нагадує забарвлення собак породи хаскі.

"Можете приїхати і особисто вибрати собі малюка або він вибере вас)

В наявності:

Чорна дівчинка

Альбінос дівчинка

Хаскі хлопчик", — розповідає продавець.

Для довідки: декоративний щур хаскі відрізняється від інших щурів своїм особливим забарвленням, дуже схожим із породистим собакою хаскі. Найголовніша особливість такої породи щурів – це вицвітання забарвлення, яке відбувається протягом усього життя гризуна. Ці унікальні милі звірята стали зовсім недавно популярними серед домашніх тваринників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві продають ексклюзивну кішку з забарвленням "блакитне золото".