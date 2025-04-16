Робота з дому та без досвіду: онлайн-школа шукає фахівця "на телефон"

Встигніть податися, адже пропозиція діє до кінця квітня

Все більше студентів шукає можливості працювати дистанційно, поєднуючи навчання з підробітком. Так, онлайн-школа JustSchool відкрила вакансію для операторів, які працюватимуть із клієнтами телефоном, допомагаючи з організацією онлайн-уроків.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Для майбутніх спіробітників організація пропонує приємні донуси та різні активності.

Що потрібно для роботи

Від кандидата багато не вимагають — лише вміти вільно спілкуватися українською, мати доступ до стабільного інтернету, базову техніку (ноутбук або комп’ютер з навушниками) та відповідально ставитися до завдань.

Основні обов’язки:

допомога клієнтам з підключенням до онлайн-уроків;

перепризначення занять на зручний час;

комунікація з користувачами;

участь у внутрішніх навчальних тренінгах.

Скриншот вакансії

Що пропонує працедавець

На цій занятості кандидат має змогу працювати дистанційно, не відвідуючи офіс. А також низку інших бонусів:

зручний робочий розклад: по 6 годин у другій половині дня, п’ять днів на тиждень;

у другій половині дня, п’ять днів на тиждень; фіксована заробітна плата від 9 000 до 14 000 грн із регулярними виплатами двічі на місяць;

із регулярними виплатами двічі на місяць; офіційна оплачувана відпустка та лікарняні дні;

4 додаткові вихідні на рік без потреби в поясненнях;

спеціальні знижки на навчання англійської мови для вас і членів родини.

А командна підтримка, комфортна робоча атмосфера та можливість розвитку в процесі роботи допоможуть студенту швидше адаптуватися, ефективно виконувати завдання та постійно вдосконалювати свої навички.

Встигніть подати свою заявку, адже пропозиція на сайті діє до 28 квітня!

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