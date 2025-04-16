Ця квартира виглядає по-радянськи, а коштує копійки: подивіться, що недорого здають в Одесі (фото)

Квартира здається напряму від власника та без комісії

Дехто з українців шукає бюджетний варіант житла без зайвих витрат — саме для них з’явилася нова пропозиція оренди "однушки" в Крижанівці, що в Одеській області. Квартира потребує ремонту та має старі меблі, проте ціна за неї — відповідна.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. На вулиці Заболотного здається однокімнатна квартира всього за 4 000 грн на місяць.

Місце розташування багатоповерхівки

Житло розташоване в класичному "чеському" 9-поверховому будинку на 4 поверсі, із загальною площею 36 квадратних метри та кухнею на 9 "квадратів".

Квартира в задовільному, але ненайкращому стані — ремонт тут давно не оновлювали. Стіни вкриті старими шпалерами, на підлозі — плитка та паркет із помітними слідами зносу. Меблі — не нові, прості, місцями з потертостями та подряпинами, але функціональні. Диван і шафа виглядають використаними, інтер’єр загалом не сучасний.

Попри це у квартирі є все необхідне для проживання: холодильник, плита, електрочайник, пральна машина. Власники дозволили проживати з маленькими домашніми улюбленцями — котом чи песиком до 10 кг. Також усі комунікації підключено: вода, газ, електрика, каналізація — усе централізоване.

Як зазначив автор оголошення, школа, садочок, лікарня, аптека, парк, супермаркет, зупинки транспорту, пошта та ТРЦ розташовані поруч із будинком.

Квартира здається напряму від власника, без комісії, але з обов’язковим внесенням застави. Це гарний варіант для тих, хто готовий зекономити на комфорті заради низької орендної плати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в самому центрі Львова за космічну суму пропонують двокімнатну квартиру в будинку царської епохи. Втім, житло потребує капітального ремонту, адже перебуває в аварійному стані.