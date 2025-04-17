17-річні мають стати на облік в ТЦК до цієї дати, інакше штраф. Хто може цього не робити

Якщо хлопці, яким виповнилось 17 років у 2025, вчасно не прийдуть в ТЦК та СП, аби стати на облік, то на них накладуть штраф

На військовий облік мають стати усі військовозобов'язані українці, зокрема і 17-річні хлопці. Їм потрібно зробити це у період до 31 липня 2025 року. Однак є дві категорії осіб, які можуть не йти в ТЦК.

Термін, протягом якого 17-річні хлопці мають стати на облік у територіальний центр комплектування, як призовники, збільшили. Про це повідомляє Житомирський ТЦК та СП.

Юнаки, яким виповнилось 17 років, можуть обрати один з двох варіантів, як їм стати на облік, а саме:

через застосунок "Резерв+", уточнивши персональні дані в електронному кабінеті призовника;

у районному (міському) ТЦК та СП, подавши необхідні документи.

Крім того, на облік до 31 липня 2025 року мають стати також громадяни до 25 років, які:

змінили місце проживання (у т.ч. повернулися з-за кордону);

отримали громадянство України;

звільнилися з місць позбавлення волі;

були відраховані з військових навчальних закладів;

не пройшли базову загальновійськову підготовку.

ТЦК потребуватиме у них такі документи:

Паспорт громадянина України.

Витяг з реєстру територіальної громади.

Довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб).

Свідоцтво про народження.

Ідентифікаційний код.

Документ про освіту.

Довідка з місця навчання/роботи (за наявності).

4 фотокартки (35×45 мм).

Якщо ж технічно неможливо отримати інформацію електронним шляхом, тоді особа має подати документи особисто.

Водночас є ті призовники, що можуть цього не робити. Це стосується тих, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також перебуває на примусовому медичному лікуванні.

У ТЦК нагадали, якщо особа вчасно не стала на облік, то їй потрібно особисто прибути до центру. У такому випадку на хлопця можуть накласти штраф від 17 000 до 25 000 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому у деяких чоловіків в "Резерв+" може висвітитись "не військовозобов'язаний".