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17-річні мають стати на облік в ТЦК до цієї дати, інакше штраф. Хто може цього не робити

Автор
Марина Бондаренко
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Військовий облік для школярів
Військовий облік для школярів. Фото Колаж Телеграфу

Якщо хлопці, яким виповнилось 17 років у 2025, вчасно не прийдуть в ТЦК та СП, аби стати на облік, то на них накладуть штраф

На військовий облік мають стати усі військовозобов'язані українці, зокрема і 17-річні хлопці. Їм потрібно зробити це у період до 31 липня 2025 року. Однак є дві категорії осіб, які можуть не йти в ТЦК.

Термін, протягом якого 17-річні хлопці мають стати на облік у територіальний центр комплектування, як призовники, збільшили. Про це повідомляє Житомирський ТЦК та СП.

Юнаки, яким виповнилось 17 років, можуть обрати один з двох варіантів, як їм стати на облік, а саме:

  • через застосунок "Резерв+", уточнивши персональні дані в електронному кабінеті призовника;
  • у районному (міському) ТЦК та СП, подавши необхідні документи.

Крім того, на облік до 31 липня 2025 року мають стати також громадяни до 25 років, які:

  • змінили місце проживання (у т.ч. повернулися з-за кордону);
  • отримали громадянство України;
  • звільнилися з місць позбавлення волі;
  • були відраховані з військових навчальних закладів;
  • не пройшли базову загальновійськову підготовку.

ТЦК потребуватиме у них такі документи:

  • Паспорт громадянина України.
  • Витяг з реєстру територіальної громади.
  • Довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб).
  • Свідоцтво про народження.
  • Ідентифікаційний код.
  • Документ про освіту.
  • Довідка з місця навчання/роботи (за наявності).
  • 4 фотокартки (35×45 мм).

Якщо ж технічно неможливо отримати інформацію електронним шляхом, тоді особа має подати документи особисто.

Водночас є ті призовники, що можуть цього не робити. Це стосується тих, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також перебуває на примусовому медичному лікуванні.

У ТЦК нагадали, якщо особа вчасно не стала на облік, то їй потрібно особисто прибути до центру. У такому випадку на хлопця можуть накласти штраф від 17 000 до 25 000 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому у деяких чоловіків в "Резерв+" може висвітитись "не військовозобов'язаний".

Теги:
#Мобілізація #Хлопці #ТЦК