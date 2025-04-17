Як розмотати рулон за секунди: кіт показав "майстер-клас" та розсмішив мережу (відео)

Користувачі захоплюються, як господиня спокійно спостерігає за витівками кота

Відео з милими витівками домашніх улюбленців часто стають справжніми хітами в мережі, а ось це з котом породи девон-рекс точно змусить вас усміхнутися. Кумедний чотирилапий заліз на стіл та швидко розмотував паперові рушники попри зауваження власниці.

Відповідне відео опублікували в TikTok. Судячи з реакції жінки, це відбулося не вперше.

"Я тебе прошу тоже, будь ласка, я тільки все склала", — з гумором сказала вона, намагаючись заспокоїти свого Тошу, який уже розтягнув більше половини рулона.

Водночас коментарі під відео просто підірвали мережу, ставши джерелом для численних жартів та обговорень. Користувачі активно реагували на витівки кота, додаючи до ситуації власні іронічні зауваження.

"Заморився котусик!", — написав користувач під публікацією.

Серед сотень повідомлень знайшлася людина, яка натякнула на легендарний мем із ексголовою Харкова Михайлом Добкіним.

"Посадіть його з другої сторони, хай мотає назад!", — пропонують інші.

Також користувачі під відео сміються, захоплюючись тим, як господиня так спокійно спостерігає за витівками свого Тоші.

Звісно, знайшлися "серйозні" користувачі, які не могли пройти повз цього кумедного моменту без своїх зауважень. Одні обурювались тим, що кіт знаходиться на столі, що, на їхню думку, не зовсім гігієнічно. Інші ж вважали, що такого котика потрібно "вчити", і навіть радили використовувати більш жорсткі методи.

Це відео стало справжнім хітом серед користувачів мережі, викликавши не тільки сміх, але й обговорення серед власників тварин. Момент із котом, який розмотує паперові рушники, нагадав усім, як навіть найпростіші ситуації з домашніми улюбленцями можуть бути веселими та захопливими для інших.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка насмішила мережу відео з котом. Власниця чотирилапого пухнастого друга поскаржилася, що її тваринка сіла на рослину.