Рус

Як зробити крашанки у патріотичних кольорах. Жодної хімії, лише природні барвники (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такий виглядає дуже гарно
Такий виглядає дуже гарно. Фото fakty.ua

Для цього використовуються лише природні барвники

Великдень 2025 настане за лічені дні, цього року християни східного та західного обрядів святкують його в один день — 20 квітня. Традиційно українці до свята фарбують та розписують яйця — їх можна зробити патріотичними.

Про те, як пофарбувати яйця до Великодня у кольори українського прапора — синій та жовтий, розповіла блогер Альона Карпюк. Для цього використовуються виключно натуральні, безпечні барвники.

Щоб результат порадував, треба обирати білі яйця. Якщо на них є написи, їх треба стерти.

Синій колір

Щоб пофарбувати яйця і синій колір використовуємо синю капусту. Її треба порізати невеликими шматками, скласти у сотейник та залити холодною водою. Додати столову ложку оцту та варити яйця в цій суміші 7 хвилин.

Жовтий колір

Жовтий колір робимо за допомогою куркуми. Це яскраво-жовта спеція, що можна купити в магазині чи на ринку. Її треба додати в воду для варки яєць.

Готові яйця викласти на серветку та лишити до повного остигання. Наприкінці можна протерти їх соняшниковою олією — це надасть кольорам яскравості та блиску.

Раніше "Телеграф" розповідав, які назви існують для великодніх яєць в українській мові. Це не лише звичні для нас крашанки та писанки.

Теги:
#Яйця #Крашанки #Фарбування #Великдень