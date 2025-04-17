Як зробити крашанки у патріотичних кольорах. Жодної хімії, лише природні барвники (відео)

Для цього використовуються лише природні барвники

Великдень 2025 настане за лічені дні, цього року християни східного та західного обрядів святкують його в один день — 20 квітня. Традиційно українці до свята фарбують та розписують яйця — їх можна зробити патріотичними.

Про те, як пофарбувати яйця до Великодня у кольори українського прапора — синій та жовтий, розповіла блогер Альона Карпюк. Для цього використовуються виключно натуральні, безпечні барвники.

Щоб результат порадував, треба обирати білі яйця. Якщо на них є написи, їх треба стерти.

Синій колір

Щоб пофарбувати яйця і синій колір використовуємо синю капусту. Її треба порізати невеликими шматками, скласти у сотейник та залити холодною водою. Додати столову ложку оцту та варити яйця в цій суміші 7 хвилин.

Жовтий колір

Жовтий колір робимо за допомогою куркуми. Це яскраво-жовта спеція, що можна купити в магазині чи на ринку. Її треба додати в воду для варки яєць.

Готові яйця викласти на серветку та лишити до повного остигання. Наприкінці можна протерти їх соняшниковою олією — це надасть кольорам яскравості та блиску.

Раніше "Телеграф" розповідав, які назви існують для великодніх яєць в українській мові. Це не лише звичні для нас крашанки та писанки.