Кладіть до кошика і парасольку. На Великдень кільком областям не пощастить з погодою

Температура повітря сягне високих позначок

Погода в Україні на Великдень буде теплою, місцями повітря прогріється до +23 градусів. Проте у чотирьох областях ймовірні опади.

За прогнозом Українського гідрометцентру, короткочасні дощі вдень у Великодню неділю, 20 квітня, пройдуть у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На решті території країни без опадів, мінлива хмарність.

Вночі, за прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів покажуть +7 +11 градусів, найпрохолодніше буде на Сумщині. Вдень повітря прогріється до 19-23 градусів з позначкою "плюс". В Одеській області буде прохолодніше — 15-17 градусів тепла.

Нагадаємо, у Чистий четвер, 17 квітня, по всій країні буде тепло, місцями повітря прогріється до +25 градусів. Проте на Одещині затримається більш прохолодне повітря. А один з регіонів можуть полити дощі.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода на Великдень у п'яти найбільших містах України — у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі. Дізнайтеся, чи сприятиме природа комфортному святкуванню.