Порошенко та Крюкова сидять у суді поряд і вимагають скасування санкції

Названо причину введення обмежень

Верховний суд України розпочав розгляд справи щодо санкцій проти п'ятого президента України Петра Порошенка та журналістки Світлани Крюкової 17 квітня. Під час засідання було озвучено причину введення обмежень.

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність". Зазначається, що суд відхилив клопотання Порошенка про призупинення санкцій.

"Порошенко прийшов до суду, щоб оскаржити позов, і сьогодні особисто з’явився до суду, ставши другим підсанкційним, який, на відміну від цілої юрби ухилянтів із віденського та іспанського батальйонів, має розкіш особисто захищати себе в судовому процесі", — пише Крюкова.

Порошенко у суді 17 квітня

Журналістка також знаходиться під санкціями, як і Порошенко, і, за її словами, навіть не знає причини. 17 квітня Крюкова та Порошенко разом були присутні на засіданні суду, під час якого нардеп розповів, чому отримав обмеження.

"Санкції носять превентивний характер, аби заборонити Порошенку вчиняти дії, що можуть зашкодити національним інтересам", — пише "ЄС".

Порошенко у суді 17 квітня

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський наклав на Порошенка санкцій, аби попередити та унеможливити незаконні дії. Проте Євросолідарність розглядає це як "нігілізм" і називають Україну "неправовою державою".

"Верховний Суд Касаційний адміністративний суд України підтримав клопотання представника Зеленського і долучає до слухань міністерство економіки, яке не є окремим учасником, адже Уряд є колективний орган", — додає нардепка Ірина Геращенко.

За її словами, наразі в засіданні суду роблять паузу до 13 травня. Протягом місця проходитиме підготовка до нього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Порошенко в інтерв’ю BILD розкритикував Зеленського і заступився за президента США Дональда Трампа.