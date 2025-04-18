"Такий стріляв і в Трампа?" У метро Києва помітили "снайпера" (курйозне відео)

У мережі посипалися десятки коментарів

У київському метро помітили чоловіка з дуже дивною поведінкою. Він привернув до себе увагу не лише пасажирів вагона, а й тисячі користувачів у соцмережах.

Чоловік складав руки у формі пістолета, ховався, озирався і пригинався — ніби стрілець, який намагається уникнути виявлення. Відео потрапило в місцеві телеграм-канали.

Його "спецоперація" не залишилася непоміченою. Спочатку люди насторожено поглядали на "бойового" пасажира. Дехто розгублено спостерігав за диваком, інші ж намагалися не звертати на нього уваги.

Проте, кілька свідків встигли зафіксувати "бойовий фільм" на свої мобільні телефони, і вже за лічені години відео з "київським снайпером", як назвали його у мережі, заполонили інтернет.

Під постами з'явилися сотні коментарів, сповнених іронії. Деякі припускали, що чоловік напився або вживав щось інше.

Одна з коментаторів жартуючи написала: "Мабуть, такий же і стріляв у Трампа".

Інші користувачі обурилися такою реакцією людей і написали, що це не смішно.

"Шкода людину, і всім кому смішно — подумайте, що це наслідки війни", — зазначив один із коментаторів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві квадробери "захопили" магазин у ТРЦ. Вони повзали рачки й висловлювали свою вимогу. Відповідне відео було опубліковано в одному з місцевих пабліків.