Погода на Великдень здивує: в яких областях буде до +23, а де чекати дощу

Попри опади Великий день таки порадує українців теплом

У неділю, 20 квітня, коли християни східного обряду відзначатимуть Великдень, українців чекає переважно сонячна та тепла погода. Втім, не обійдеться без атмосферних сюрпризів — у деяких областях очікуються дощі та грози.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 20 та 21 квітня в Україні буде мінлива погода.

На Великдень у більшості регіонів очікується сонце та тепло, проте в західних регіонах пройдуть дощі з грозами. Температурний фон відповідає середині весни: вночі +8…+11°C, вдень — від +19 до +23°C.

У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та частині Чернівецької областей — дощі, подекуди з грозами. Вдень +19…+22°C, вночі +10…+11°C. Також синоптики попереджають про можливі короткочасні грози в Карпатському регіоні.

У Центральних областях переважно ясно з незначною хмарністю. Температура вдень +20…+22°C, вночі +9…+10°C. На півночі України очікується малохмарна погода, вдень +21…+23°C, вночі +8…+9°C.

У східних та південних областях очікується сонячна та суха погода. Стовпчики термометра вдень підіймуться до +23°C і вночі опустяться до +9°C. Найтепліше буде на південному сході, зокрема в Донецькій, Луганській і Херсонській областях.

Карта погоди на 20 квітня

Наступного дня, 21 квітня, в Україні спостерігатиметься переважно тепла та сонячна погода, проте в деяких регіонах можливі невеликі опади. Температури вдень коливатимуться від +16°C до +24°C.

Найтепліше буде на півдні та сході (Одеська, Харківська області – до +23°C…+24°C). Вночі температура знизиться до +8°C…+12°C. Найхолодніше буде на заході України, температура вночі опуститься до +8°C…+9°C.

У західних областях можливі дощі, тоді як у центральних, східних та південних регіонах переважно сонячно або з невеликою хмарністю. У північних областях також можливі невеликі опади.

Карта погоди на 21 квітня

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода на Великдень у п'яти найбільших містах України — у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі. Дізнайтеся, чи сприятиме природа комфортному святкуванню.