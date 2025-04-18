Ніби у "Грі престолів". Як зробити на Великдень "драконячі" яйця (відео)

Для них використовуються природні барвники

Крашанки на Великдень можна зробити справжнім витвором мистецтва. Наприклад, можна пофарбувати яйця у патріотичні кольори, або зробити "драконячі" яйця.

Це — справжній хіт цього великодня. Зробити такі ефектні крашанки зовсім нескладно, їх називають "яйця дракона", чи мармурові. Як їх зробити, в Instagram розповів Петро Даниш.

Для фарбування краще обирати білі яйця. На коричневих кольори вийдуть більш тьмяними та не такими ефектними.

Для "драконячих" яєць знадобиться:

Лушпиння цибулі (краще і звичайної і синьої, але можна і без синьої)

Папір

Каркаде

Оцет

Сіль

Марля

Крок 1. Дрібно нарізати цибулиння (можна подрібнити за допомогою блендера). Папір також нарізати невеликими шматочками та об'єднати з лушпинням.

Крок 2. В маленьку посудину налити оцет. В ньому треба змочити яйця, а потім обкачати у лушпинні з папером. Таке яйце замотати у марлю та зав'язати.

Крок 3. Залишки цибулиння та паперу покласти на дно сотейника, зверху яйця, залити водою. Додати пелюстки каркаде, трішки оцту та столову ложку солі. Перемішати та варити близько 10 хвилин.

Крок 4. Яйця зняти з вогню та перекласти у холодну воду. Коли вони вистигнуть, зняти марлю та залишки лушпиння.

Можна злегка натерти яйця соняшниковою олією. Це надасть їм блиску, а кольорам яскравості.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити зелені крашанки на Великдень. Неймовірних відтінків їм можна надати за допомогою натуральних барвників.