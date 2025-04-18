Паска з шафраном та запечене ягня: історик розповів, що українці клали до Великоднього кошика у XVIII столітті

Найперші письмові згадки про традиційний великодній кошик датуються 1786 роком

Великдень завжди був одним із найважливіших свят для українців, що має глибокі історичні корені та багаті обряди. У XVIII столітті формування великоднього кошика набувало особливого значення, а його вміст був наповнений символікою та традиціями.

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З чого складався великодній кошик у XVIII столітті?

Найдавніші відомості про великодній кошик походять із 1786 року і належать Опанасу Шафонському. Тоді до кошика входили такі продукти:

Паска — головний символ Воскресіння Христового;

Запечене ягня або порося — знак жертовності та достатку;

Смажена риба — символ духовної чистоти;

Ковбаса та сало — ознака ситості та добробуту;

Чорний хліб — основа життя та достатку;

Крашанки — символ нового життя і відродження;

Хрін — символ сили та здоров’я;

Сіль — знак очищення та зв’язку з божественним.

Кожен із цих елементів мав своє глибоке символічне значення і разом вони формували єдину святкову традицію.

Особливості приготування паски

Рецепт паски XVIII століття передбачав використання шафрану — дорогоцінної спеції, що надавала випічці неповторного аромату і золотистого відтінку. Крім того, тісто ароматизували корицею, імбиром і мускатним горіхом. Замість звичайного цукру використовували мед або тростинний цукор, що робило паску особливо смачною і святковою.

Крашанки та писанки: мистецтво фарбування

До Великодня господині готували фарбовані яйця — крашанки та писанки. Для фарбування використовували натуральні барвники з рослин: сандалове дерево, куркуму, червець. Писанки розписували різноманітними орнаментами, кожен з яких мав сакральне значення, що передавалося з покоління в покоління.

М’ясні страви на великодньому столі

Після тривалого Великого посту святковий стіл наповнювався м’ясними стравами. Особливо популярними були запечене ягня або порося, ковбаса і сало. У той час баранина була більш поширена, ніж свинина, адже вівці були основною худобою в багатьох господарствах.

Значення хліба та солі

Не менш важливими частинами святкового кошика були хліб і сіль. Сіль символізувала очищення і духовний зв’язок із Богом, а хліб — достаток і добробут. Переважно використовувався житній хліб, який був основою харчування українців.

Як бачимо, великодній кошик у того часу — це не просто набір продуктів, а глибокий символ віри, культури та єдності українського народу. Кожен інгредієнт мав своє значення, а спільне святкування Великодня зміцнювало родинні, передаючи традиції наступним поколінням.

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