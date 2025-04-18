Паска з шафраном та запечене ягня: історик розповів, що українці клали до Великоднього кошика у XVIII столітті
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Найперші письмові згадки про традиційний великодній кошик датуються 1786 роком
Великдень завжди був одним із найважливіших свят для українців, що має глибокі історичні корені та багаті обряди. У XVIII столітті формування великоднього кошика набувало особливого значення, а його вміст був наповнений символікою та традиціями.
Історик Вадим Назаренко розповів, що клали до кошика. Та чим відрізняються тогочасні смаколики він наших.
З чого складався великодній кошик у XVIII столітті?
Найдавніші відомості про великодній кошик походять із 1786 року і належать Опанасу Шафонському. Тоді до кошика входили такі продукти:
- Паска — головний символ Воскресіння Христового;
- Запечене ягня або порося — знак жертовності та достатку;
- Смажена риба — символ духовної чистоти;
- Ковбаса та сало — ознака ситості та добробуту;
- Чорний хліб — основа життя та достатку;
- Крашанки — символ нового життя і відродження;
- Хрін — символ сили та здоров’я;
- Сіль — знак очищення та зв’язку з божественним.
Кожен із цих елементів мав своє глибоке символічне значення і разом вони формували єдину святкову традицію.
Особливості приготування паски
Рецепт паски XVIII століття передбачав використання шафрану — дорогоцінної спеції, що надавала випічці неповторного аромату і золотистого відтінку. Крім того, тісто ароматизували корицею, імбиром і мускатним горіхом. Замість звичайного цукру використовували мед або тростинний цукор, що робило паску особливо смачною і святковою.
Крашанки та писанки: мистецтво фарбування
До Великодня господині готували фарбовані яйця — крашанки та писанки. Для фарбування використовували натуральні барвники з рослин: сандалове дерево, куркуму, червець. Писанки розписували різноманітними орнаментами, кожен з яких мав сакральне значення, що передавалося з покоління в покоління.
М’ясні страви на великодньому столі
Після тривалого Великого посту святковий стіл наповнювався м’ясними стравами. Особливо популярними були запечене ягня або порося, ковбаса і сало. У той час баранина була більш поширена, ніж свинина, адже вівці були основною худобою в багатьох господарствах.
Значення хліба та солі
Не менш важливими частинами святкового кошика були хліб і сіль. Сіль символізувала очищення і духовний зв’язок із Богом, а хліб — достаток і добробут. Переважно використовувався житній хліб, який був основою харчування українців.
Як бачимо, великодній кошик у того часу — це не просто набір продуктів, а глибокий символ віри, культури та єдності українського народу. Кожен інгредієнт мав своє значення, а спільне святкування Великодня зміцнювало родинні, передаючи традиції наступним поколінням.
Раніше "Телеграф" розповідав, що має бути у кошику на Великдень 2025 року. Та чи можна освячувати алкоголь.