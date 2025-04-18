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Паска з шафраном та запечене ягня: історик розповів, що українці клали до Великоднього кошика у XVIII столітті

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Кошик на Великдень
Кошик на Великдень. Фото Колаж "Телеграф"

Найперші письмові згадки про традиційний великодній кошик датуються 1786 роком

Великдень завжди був одним із найважливіших свят для українців, що має глибокі історичні корені та багаті обряди. У XVIII столітті формування великоднього кошика набувало особливого значення, а його вміст був наповнений символікою та традиціями.

Історик Вадим Назаренко розповів, що клали до кошика. Та чим відрізняються тогочасні смаколики він наших.

З чого складався великодній кошик у XVIII столітті?

Найдавніші відомості про великодній кошик походять із 1786 року і належать Опанасу Шафонському. Тоді до кошика входили такі продукти:

  • Паска — головний символ Воскресіння Христового;
  • Запечене ягня або порося — знак жертовності та достатку;
  • Смажена риба — символ духовної чистоти;
  • Ковбаса та сало — ознака ситості та добробуту;
  • Чорний хліб — основа життя та достатку;
  • Крашанки — символ нового життя і відродження;
  • Хрін — символ сили та здоров’я;
  • Сіль — знак очищення та зв’язку з божественним.

Кожен із цих елементів мав своє глибоке символічне значення і разом вони формували єдину святкову традицію.

Особливості приготування паски

Рецепт паски XVIII століття передбачав використання шафрану — дорогоцінної спеції, що надавала випічці неповторного аромату і золотистого відтінку. Крім того, тісто ароматизували корицею, імбиром і мускатним горіхом. Замість звичайного цукру використовували мед або тростинний цукор, що робило паску особливо смачною і святковою.

Крашанки та писанки: мистецтво фарбування

До Великодня господині готували фарбовані яйця — крашанки та писанки. Для фарбування використовували натуральні барвники з рослин: сандалове дерево, куркуму, червець. Писанки розписували різноманітними орнаментами, кожен з яких мав сакральне значення, що передавалося з покоління в покоління.

М’ясні страви на великодньому столі

Після тривалого Великого посту святковий стіл наповнювався м’ясними стравами. Особливо популярними були запечене ягня або порося, ковбаса і сало. У той час баранина була більш поширена, ніж свинина, адже вівці були основною худобою в багатьох господарствах.

Значення хліба та солі

Не менш важливими частинами святкового кошика були хліб і сіль. Сіль символізувала очищення і духовний зв’язок із Богом, а хліб — достаток і добробут. Переважно використовувався житній хліб, який був основою харчування українців.

Як бачимо, великодній кошик у того часу — це не просто набір продуктів, а глибокий символ віри, культури та єдності українського народу. Кожен інгредієнт мав своє значення, а спільне святкування Великодня зміцнювало родинні, передаючи традиції наступним поколінням.

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#Україна #Традиції #Кошик #Великдень