Деяким військовим зменшили навантаження під час підготовки. Для кого діють нові правила

Програму базової загальної військової підготовки змінили для бійців, що були "обмежено придатні"

Для військових, які мали раніше статус "обмежено придатні" та проходять службу виключно в тилових частинах, оновили програму базової загальної військової підготовки (БЗВП). Їм обмежили навантаження під час навчання.

З 1 травня 2025 року військові, які раніше були "обмежено придатними" проходитимуть БЗВП за оновленою програмою. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на ухвалене рішення Головнокомандувача Збройних Сил.

Тож, нові правила, які зменшать навантаження під час БЗВП, стосуються військових, які придатні до служби в:

частинах забезпечення;

підрозділах охорони;

територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

вищих військових навчальних закладах;

навчальних центрах;

установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони;

Нова програма передбачає такі зміни:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

У повідомленні зауважують, що такі нововведення стосуються бійців, які були призвані на службу недавно і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

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