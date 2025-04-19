Деяким військовим зменшили навантаження під час підготовки. Для кого діють нові правила
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Програму базової загальної військової підготовки змінили для бійців, що були "обмежено придатні"
Для військових, які мали раніше статус "обмежено придатні" та проходять службу виключно в тилових частинах, оновили програму базової загальної військової підготовки (БЗВП). Їм обмежили навантаження під час навчання.
З 1 травня 2025 року військові, які раніше були "обмежено придатними" проходитимуть БЗВП за оновленою програмою. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на ухвалене рішення Головнокомандувача Збройних Сил.
Тож, нові правила, які зменшать навантаження під час БЗВП, стосуються військових, які придатні до служби в:
- частинах забезпечення;
- підрозділах охорони;
- територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;
- вищих військових навчальних закладах;
- навчальних центрах;
- установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони;
Нова програма передбачає такі зміни:
- скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
- зниження рівня фізичних навантажень;
- формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).
У повідомленні зауважують, що такі нововведення стосуються бійців, які були призвані на службу недавно і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.
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