"На Лаврова схожий". Людина в масці коня в Одесі насмішила мережу (відео)

На ній було також пальто та капелюх

В Одесі помітили людину, що йшла вулицею у масці коня. Мережа відреагувала жартами.

Відео опубліковано в Telegram-каналі "Одеса як вона є". Крім маски коня на людині було ще й пальто, а завершував образ капелюх. Зазначається, що цікавого персонажа помітили на житловому масиві Таїрова.

"Кінь в пальто" насмішив українців

В мережі одразу ж пожартували про "коня в пальто". Також згадали главу МЗС Росії, чия зовнішність багатьом нагадує коня. Також деякі жартома припустили, що це ухилянт, який таким чином ховається від ТЦК.

"Так ось він який — кінь у пальто", "На Лаврова схожий", "Кожен божеволіє по-своєму", "Ховається від ТЦК", "То ухилянт", "А що тут такого? Просто людина вирішила трохи відволіктися від війни, посміятися самому та інших розсмішити!", — жартують в мережі.

Як розповідав "Телеграф", раніше в мережі завірусилося кумедне відео, на якому людина в костюмі лисиці грає з цивільним та військовим у "Камінь, ножиці, папір". Аніматор-лисиця не виходив з образу навіть відпочиваючи.

А у Києві в метро помітили "снайпера". Чоловік привернув увагу дивною поведінкою — складав руки у формі пістолета, ховався, озирався і пригинався — ніби стрілець, який намагається уникнути виявлення.