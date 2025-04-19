Не ховайте теплі речі: синоптики попередили про чергову зміну погоди після Великодня

Аномальна спека скоро закінчиться

Цього тижня в Україні панує по-справжньому тепла погода. Термометри показують температуру, яка більше нагадує травень, ніж квітень.

Сонце радує українців напередодні Великодня, однак така радість триватиме недовго. Про це попереджають українські синоптики, прогнозуючи різку зміну погоди наприкінці місяця.

За словами синоптика Віталія Постриганя, зараз атмосфера розділена двома різними баричними утвореннями. Через це Західна і Південна Європа відчувають вплив циклонічної системи. Цікаво, що в Іспанії зараз прохолодніше, ніж в Україні — вдень там лише 8-15 градусів тепла. А Італія вже готується до сильних злив.

Тим часом в Україні ситуація зовсім інша. З 18 до 22 квітня потужний антициклон блокуватиме дощові циклонічні вихори. Вночі буде тепло — від +7 до +12 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +19-24 градусів.

"За попередніми прогностичними розрахунками, наприкінці квітня погода змінить свій аномально теплий сценарій", — попередив Віталій Постригань.

Синоптикиня Наталка Діденко також підтверджує, що на Великдень, 20 квітня, погода буде теплою та сонячною. Однак вже наступного тижня, ближче до поминальних днів, ситуація може змінитися.

"26-27 квітня можливе похолодання та дощі", — зазначила Діденко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли негода у Києві може зіпсувати настрій. Уже найближчими днями погода у столиці з мокрої та хмарної зміниться на ясну та теплу, хоча вітри залишаться.