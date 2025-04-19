Повний соцпакет та знижки для працівників: пенсіонерам у Києві пропонують роботу з гідною зарплатою

Компанія пропонує офіційне працевлаштування

Пенсіонерам у Києві пропонують роботу з зарплатою від 27 тисяч гривень. Потрібні працівники для обробки риби та приготування напівфабрикатів.

Робота офіційна, з повним соціальним пакетом. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних сайтів пошуку роботи.

Місце роботи розташоване на вулиці Межигірській, недалеко від центру міста. Вакансія передбачає повну зайнятість. Графік роботи — п'ять днів на тиждень з "плаваючими" вихідними. Робочий день починається о 7 ранку і триває до 17-18 години вечора.

Основні обов'язки працівника включають контроль якості сировини, розбирання риби на філе та стейки, приготування рибних напівфабрикатів, копчення, соління. Також потрібно буде пакувати та наклеювати етикетки на готову продукцію. Для цієї роботи необхідно вміти правильно працювати з ножем та розуміти стандарти якості продуктів.

Початкова зарплата становить 27 тисяч гривень. Після випробувального терміну додається премія 3 тисячі гривень, тож загальний дохід зростає до 30 тисяч.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування та соціальні гарантії. Серед інших переваг — компенсація витрат на навчання, програма підтримки психологічного здоров'я, знижки для працівників. Також обіцяють можливості для кар'єрного зростання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що активним пенсіонерам пропонують заробіток на грибах. У компанії навчатимуть та все розкажуть.