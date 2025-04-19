Швидко застигне і не липнутиме: як приготувати просту, але ефектну глазур для пасок

Багато хто вважають її найсмачнішою частиною святкової випічки

Глазур для паски може бути не лише з білків та цукру. Існує безліч кращих варіантів, наприклад, вершечки пасхальної випічки можна прикрасити глазур'ю зі згущеного молока.

"Телеграф" розповідає, як зробити швидку та смачну глазур для паски. На відміну від класичної, до її складу не входить сирий білок, а отже така глазур є безпечною. Також вона виходить глянцевою, апетитного кремового кольору та легко наноситься на готові вироби. Але головна перевага такої глазурі в тому, що вона не кришиться та не осипається з пасочок.

Що потрібно

згущене молоко — 6-7 ст.л;

сухе молоко — 4 ст.л;

лимонний сік — 2 ч.л.

Як приготувати

Приготування настільки просте, що не знадобиться навіть міксер. В глибоку посудину покласти сухе молоко, воно може бути будь-якої жирності, навіть знежирене. Додати згущене молоко та ретельно перемішати. До суміші влити лимонний сік та знов гарно вимішати — глазур готова.

Підсихає вона швидко, тому робити глазур краще безпосередньо перед прикрашанням паски. На її повне застигання потрібно кілька годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити глазур для паски з желатином. Вона створює рівне, еластичне покриття, яке добре тримає форму.