Цих собак любила королева Єлизавета II: за скільки коргі продають в Україні

Ця порода має тисячолітню історію, однак завдяки королеві пережила справжній бум

Королева Великої Британії Єлизавета II отримала першого коргі на день народження в 1944 році і з того часу не розлучалась із цими собаками. Вона любила породу вельш коргі пемброк.

В Україні цих собак можна придбати за цінами від 8,5 до 50 тисяч гривень за цуценя. Все залежить від родоводу, розплідника, кольорів, наявності документів та щеплень.

Ціна на коргі в Україні

Серед оголошень також зустрічаються триколірні коргі. Такі цуценята мають три кольори шерсті — білий, чорний та коричневий (рудий).

Цуценя триколірного коргі

Дорослий триколірний коргі

Що за порода коргі

Це невелика порода пастуших собак, що походить із Пембрукширу, Уельс. Історію вельш-коргі пемброк можна простежити до Фландрії в 12 столітті. У цієї собаки дуже характерна зовнішність — короткі лапи, довге тіло та лисяча мордочка. Є інша порода коргі — кардиган вельш-коргі, яка має довгий не купований хвіст. Пемброки, як правило, менші, ніж кардигани.

Коргі різних кольорів

Королева Єлизавета II володіла понад 30 вельш-коргі пемброк під час свого правління, всі вони походили від її першої собаки Сьюзен. Коргі королеви стали культовими символами її правління та британської королівської сім'ї.

Раніше "Телеграф" розповідав про священну собаку китайських імператорів. Пекінеси зараз дуже змінились від того, якими були за стародавніх часів.