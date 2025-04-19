Не "добрий день". Як правильно вітатися українською у Великдень

Його вживають весь великодній період

Привітання на Великдень має свої особливості. Традиційно у святкові дні не кажуть "Добрий день", а використовують інші слова.

"Телеграф" розповідає, як вітатися українською у період великодніх свят. До речі, святковий період триває 40 днів — від Великодня до Вознесіння Господнього.

Як правильно вітатися українською у Великодні свята

У Великодня є особливе привітання "Христос Воскрес!". Відповідати треба "Воістину Воскрес!".

Діти на освячені пасок на Великдень Фото: netishyn.city

Таке привітання доречне не лише у Великодню ніч чи день після неї. Для вірян привітання "Христос Воскрес!" в період Великодня і 40 днів після нього заміняє звичне "привіт" чи "добрий день" в різних сферах життя.

Особливі великоднє та різдвяне привітання особливо поширені серед вірян та на заході України

Зазвичай християнське привітання звучить "Слава Ісусу Христу". Двічі на рік, на честь найбільших Свят — Різдва та Великодня вони замінюються іншими.

На Великдень, як вже зазначалося — "Христос Воскрес", на Різдво — "Христос народився! Відповідь — Славімо Його!"). Важливо не плутати ці вітання.

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