Майже як влітку: де чекати спеки та гроз після Великодня

Термометр покаже аж +25 градусів

Вже з наступного тижня в Україні почне змінюватись погода. На зміну великодньому теплу та безхмарності прийдуть дощі і незначне похолодання.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. За прогнозом синоптиків, перші погодні зміни українці відчують вже з понеділка, 21 квітня.

Яка погода буде після Великодня

У понеділок, 21 квітня, синоптики на заході країни прогнозують майже літнє тепло. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від +21 до +24 градусів, а вночі — від +8 до +12 градусів. У гірських регіонах буде прохолодніше, проте опадів не обіцяють.

Північні області та Київ після Великодня чекає до +24 градусів вдень та до +9 градусів вночі. Протягом дня небо періодично затягуватимуть хмари, але дощів не буде. Східним регіонам не пощастить з погодою — синоптики прогнозують зливу з грозою вдень. Проте температура повітря буде майже літня і становитиме вдень до +22 градусів, а вночі — до +9 градусів.

Погода в Україні 21 квітня

Центральні та південні області також накриють дощі з грозою, окрім Миколаївської та Одеської областей. Вдень стовпчик термометра подекуди сягне +25 градусів, а вночі +11 градусів. Сила вітру протягом доби становитиме 10-12 м/с.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Україну накриють заморозки зі снігом. Вже відомо, в яких областях погода зіпсується найбільше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один з регіонів України раптово накрив град.