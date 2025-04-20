Копає метро на Виноградар: старанна такса насмішила мережу (відео)

Співробітник року живе у Києві

Довгоочікуваному метро на Виноградарі бути, оскільки за справу взявся новий співробітник — пес Бублик. Пес породи таксу показав чудеса працьовитості і такими темпами може прокласти "гіперлуп" до Китаю коротким шляхом або знайти всі приховані рідкісноземельні метали.

Курйозним відео поділився користувач tik-tok bouble_v. Він пожартував, що метро на Виноградарі такими темпами буде до кінця року.

На короткому відео показано, що Бублик настільки захопився улюбленим заняттям, що викопав ямку більше, ніж він сам.

Користувачі мережі оцінили працьовитість та домашнього улюбленця. А деякі зазначили, що там, напевно, засів кріт.

Як відомо, собак породи такса спочатку було виведено для полювання на норних тварин, на зразок борсуків та лисиць. Цим пояснюється її зовнішній вигляд, що нагадує "сосиску".

Однак, попри те, що лапки у них короткі, вони досить сильні. Пазурі при цьому пристосовані до копання землі. Навіть ті тварини, які виросли виключно у міських умовах, все одно мають прагнення щось копати на рівні інстинкту.

Для такси нормально викопати ямку глибиною 20-40 сантиметрів, але якщо її наміри серйозні, то і метр буде не межею. Звичайно все залежить від того, наскільки ґрунт підходить для копання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дід-квадробер в Одесі нявкав на перехожих і вдавав, що він кіт. Люди емоційно відреагували на це.