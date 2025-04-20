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Що сказати замість "Христос Восрес" на Великдень: здивуйте рідних цими цікавими варіантами

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Як оригінально вітатися на Великдень Новина оновлена 20 квітня 2025, 08:42
Як оригінально вітатися на Великдень. Фото Колаж "Телеграфу"

Прості, теплі й особливі варіанти привітання

Великдень — це свято Воскресіння Христового, яке приносить радість і надію кожному. Тож окрім традиційного "Христос Воскрес! — Воістину Воскрес!", можна привітати рідних більш креативно та з особистим акцентом.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав добірку креативних варіантів.

"Хай Воскресіння Христове подарує надію та світло!" — це побажання нагадує про силу свята, яке несе з собою новий початок. Воскресіння — це момент, коли темрява проганяється світлом і серце наповнюється надією.

"Хай Великдень буде яскравішим за крашанки!" — це побажання, яке підкреслює яскравість і радість свята. Адже Великдень — час, коли природа розцвітає, а серце наповнюється світлом.

"Нехай цей Великдень наповнить душу світлом!" — вказує на важливість внутрішнього очищення і відновлення. Це свято не лише про святкові страви, але й про очищення душі.

"Радісного воскресіння в кожній душі!" — це побажання єдності та радості. У Великдень ми відчуваємо духовну близькість, радощі від воскресіння, а ці миті хочеться розділити з близькими.

Спробуйте також сказати цього дня:

  • Хай Божа ласка обіймає ваш дім!
  • Щастя, здоров’я та Божої благодаті!
  • Миру в серці, щастя в домі!
  • З роси та води вам!
  • Хай паска буде пухкою!

Такі привітання — прості, теплі й особливі. Вони легко запам’ятовуються та дарують усмішку.

Слід зауважити, що не важливо, як саме ви привітаєте — головне, щоб щиро. Навіть звичайне "Зі святом!" може стати особливим, якщо вклати в нього любов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно вітатися українською у Великдень. Традиційно у такі святкові дні не кажуть "Добрий день", а використовують інші слова.

Теги:
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